Sindicato dos Rodoviários participou de reunião para discutir atrasos no pagamento do adiantamento salarial e nas férias dos trabalhadores - Reprodução

Sindicato dos Rodoviários participou de reunião para discutir atrasos no pagamento do adiantamento salarial e nas férias dos trabalhadoresReprodução

Publicado 27/01/2022 19:02

Petrópolis - Foi realizada na manhã de desta quinta-feira (27), na sede do Sindicato das Empresas de Transporte de Petrópolis (Setranspetro), uma reunião extraordinária entre membros da equipe das empresas Petroita e Cascatinha, com a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis, para discutir os atrasos no pagamento do adiantamento salarial e nas férias dos trabalhadores das referidas empresas.

A reunião foi realizada após o Sindicato dos Rodoviários receber denúncias de que o adiantamento salarial, que faz parte da Convenção Coletiva e que deveria ter sido depositado em conta no dia 20 de janeiro, não havia sido realizado, bem como não houve o pagamento das férias de diversos trabalhadores.

“Nosso papel enquanto Sindicato é receber as denúncias dos trabalhadores e encontrar alternativas para sanar os problemas. Logo que ficamos cientes dos atrasos, entramos em contato com as empresas, solicitamos o agendamento desta reunião e colocamos os problemas na mesa de discussão. Ouvimos as pontuações das empresas, mas nos colocamos de forma firme em prol dos trabalhadores”, ressaltou Edson de Oliveira, presidente do Sindicato dos Rodoviários.

O combinado entre os representantes das empresas Petroita e Cascatinha e da diretoria do Sindicato dos Rodoviários é que o pagamento do adiantamento dos motoristas será realizado até amanhã. O repasse dos valores em atraso dos trabalhadores que atuam nas garagens e no setor administrativo das empresas, será efetuado até sábado. Já o pagamento das férias, também em atraso, será compensado em conta bancária até a terça-feira da próxima semana.

“Saímos da reunião com um calendário de pagamento firmado e esperamos que as empresas cumpram a palavra dada. Contudo, caso isso não ocorra, os advogados que fazem parte do Sindicato dos Rodoviários vão buscar medidas judiciais para que este problema seja sanado”, finalizou Edson.