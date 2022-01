Prefeito Rubens Bomtempo visitou escolas nesta semana - Divulgação/Ascom PMP

Publicado 29/01/2022 08:50

Petrópolis - Quatro unidades de ensino localizadas em Itaipava, Bonfim e Vale do Carangola receberão, já em 2022, mais de 270 vagas para educação infantil. São unidades que estão em obras. A previsão é da criação de 90 vagas na Escola Municipal Celina Schechner, na Estrada das Arcas; 70 na Escola Municipal Augusto Pugnaloni, em Itaipava; 45 no Centro de Educação Infantil Therezinha de Jesus Lima, no Bonfim; e 70 no Centro de Educação Infantil do Carangola.



Na quinta-feira (27), o prefeito Rubens Bomtempo visitou cada uma delas, acompanhado pela secretária de Educação, Adriana de Paula, pelo secretário de Obras, Habitação e Regularização Fundiária, Paulo Mustrangi, e pelo vereador Gil Magno. Também participaram das visitas as equipes das secretarias envolvidas com as obras.



“Nessas visitas, procuramos conversar com os atores envolvidos nesse processo. Ouvimos as diretoras, a fiscal das obras na nossa Secretaria de Educação, os empreiteiros responsáveis. O nosso objetivo é destravar o processo, fazer essas obras andarem. E, mais do que isso, não queremos discutir só as obras estruturais, mas também a proposta pedagógica de cada escola”, disse Bomtempo.



Situação de cada obra

As obras na Escola Municipal Celina Schechner, na Estrada das Arcas, em Itaipava, ainda estão no início. Hoje, são 310 alunos atendidos, do 3º período da educação infantil ao 9º ano do ensino fundamental. Com o fim das obras, a unidade passará a atender 400 crianças e adolescentes, do berçário do nono ano do ensino fundamental.



As obras inviabilizam o funcionamento da unidade. Por isso, como solução provisória para os alunos daquela unidade, a Prefeitura analisa alugar o prédio do antigo Colégio Chapeuzinho Vermelho, no terreno ao lado do Terminal Itaipava, para abrigar os alunos da Escola Municipal Celina Schechner.



“É uma solução momentânea, mas existe também a chance de nós fazermos um grande centro de educação infantil nesse local quando a Celina Schechner puder voltar a ter aulas. É uma maneira de contemplarmos todas as crianças de Itaipava, até mesmo porque é um prédio muito bem localizado, ao lado do Terminal”, disse Bomtempo.



Já na Escola Municipal Augusto Pugnaloni, na Estrada do Catobira, também em Itaipava, as obras tiveram início em setembro de 2020. O prazo de execução era 120 dias, como mostra a placa na entrada da unidade. São 300 alunos do 4º período da educação infantil ao 9º ano do ensino fundamental. Quando as obras concluírem, a unidade passará a atender do berçário ao 9º ano do ensino fundamental, totalizando 370 alunos.



“Aqui percebemos que faltou, no início das obras, uma conversa com a direção da escola. O tamanho das salas, por exemplo, não contemplou o projeto pedagógico da unidade, são muito pequenas. Neste momento, estamos envolvendo a direção no processo”, disse Bomtempo.



No Bonfim, estão sendo construído o Centro de Educação Infantil Therezinha de Jesus Lima. Será uma nova unidade da rede municipal que atenderá 45 crianças, mas toda a construção está sendo financiada pela Fazenda Marambaia.



“Agradecemos o envolvimento da Fazenda Marambaia com a comunidade. É uma obra de muita qualidade. Um espaço muito bem projetado. Estamos muito felizes com a estrutura que encontramos e com a forma como poderemos dar um atendimento de qualidade às crianças aqui”, disse a secretária Adriana de Paula.

Já no Centro de Educação Infantil Carangola, são 80 crianças atendidas. Com as obras, a unidade passará a atender 150. Ali, no entanto, as obras estão paradas. A Prefeitura busca já na próxima semana conversar com a empreiteira responsável para buscar uma solução para o caso.

Comissão Especial de Volta às Aulas tem a primeira reunião

A primeira reunião da Comissão Especial de Volta às Aulas, que aconteceu na manhã desta sexta-feira (28), na Casa da Educação Visconde de Mauá. A atualização do Plano de Retorno às Atividades Presenciais, elaborado no ano passado, assim como a revisão do protocolo de encaminhamento dos casos de covid-19 nas unidades escolares, foram os principais temas discutidos.



Além do prefeito Rubens Bomtempo e da secretária de Educação Adriana de Paula, representantes da Saúde, professores e diretores, participaram do encontro. O grupo também conta com representantes da CPTrans, Comdep e secretarias de Saúde, Obras e Assistência Social. “Estamos preparando o retorno seguro, ouvindo a comunidade escolar e profissionais da Saúde. Nossa tarefa é garantir a volta as aulas de maneira correta e resguardando a todos”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



Na reunião, a secretária de Educação explicou que o adiamento do início das aulas em uma semana, irá contribuir para o acolhimento das equipes gestoras, principalmente das diretoras das unidades. “É fundamental que estejamos mais próximos e preparados para todas as possibilidades. Por isso todas serão debatidas em conjunto”, disse a secretária.