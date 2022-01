Melissa Buffa Tate Lima, de 7 anos, tomou a primeira dose da vacina contra a COVID-19 na última quinta-feira (27) - Divulgação/Ascom

Melissa Buffa Tate Lima, de 7 anos, tomou a primeira dose da vacina contra a COVID-19 na última quinta-feira (27)Divulgação/Ascom

Publicado 29/01/2022 08:42

Petrópolis - Mais de 4 mil crianças com idade entre 5 e 11 anos já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 e, como as injeções não são experiências agradáveis para os pequenos, a Secretaria de Saúde de Petrópolis lançou, esta semana, o “Certificado de Coragem”. O “diploma” é entregue aos meninos e meninas no momento da vacinação, com o objetivo de incentivar os pequenos a enfrentar a agulhada.

“Essa foi uma das formas que encontramos de encorajar os pequenos e envolve-los nessa campanha. É fundamental acelerar cada vez mais a imunização de todos, principalmente, para protegê-los. Com esse diploma, eles saem muito mais felizes, orgulhosos e conseguem encorajar os amiguinhos”, disse o prefeito da cidade, Rubens Bomtempo.

Para o secretário de Saúde, Marcus Curvelo, a vacinação das crianças representa mais tranquilidade para todos, principalmente para os pais e responsáveis: “A vacinação é ainda mais importante neste momento de grande circulação da variante Ômicron. Nossas crianças precisam estar protegidas. Seguindo o exemplo de outros municípios, criamos esse Certificado de Coragem, com o intuito de atrair meninos e meninas aos postos de vacinação. O resultado tem sido positivo".

A pequena Melissa Buffa Tate Lima, de 7 anos, tomou a primeira dose da vacina na quinta-feira (27), na Casa da Educação Visconde de Mauá. A mãe da menina, Taigra Tate, afirma que não só a vacina contra a covid-19, mas todos os tipos de imunizantes, são formas importantes de proteção.

“Não só para a minha filha, mas para toda a sociedade. Na hora da vacinação, ela realmente foi muito corajosa e saiu de lá orgulhosa com o certificado”, conta Taigra. O diploma destaca que a menina “enfrentou com determinação a agulhinha da vacina, demonstrando sua coragem e bravura, e agora protegida contra o Coronavírus”.