Boletim meteorológico da Defesa Civil de Petrópolis desta segunda-feira (31)Reprodução

Publicado 31/01/2022 12:36

Petrópolis - Depois de um fim de semana com registro de chuva isolada, de intensidade fraca a moderada, a Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis segue com a cidade em Estágio Operacional de Observação, tendo em vista que ainda há possibilidade de chuva para esta segunda-feira (31). O posicionamento da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) mantém a nebulosidade elevada e gera a previsão de instabilidade no tempo para os próximos dias, podendo haver chuva a qualquer momento. A temperatura pode variar entre 17°C e 27°C.

Desde o último sábado (29), a Prefeitura designou que equipes da CPTrans, de Obras, de Serviço, Segurança e Ordem Pública, COMDEP, além de Defesa Civil, atuassem de sobreaviso para o suporte a possíveis ocorrências em função da chuva. Nos últimos dois dias de instabilidade no tempo, não houve ocorrências graves. A maior parte dos chamados da Defesa Civil foi para atendimentos por conta de quedas de árvores. Esse tipo de ocorrência somou 16, dos 26 casos.

O reforço nas equipes está mantido para esta segunda (31), tendo em vista a previsão de pancadas de chuva moderada, principalmente nos períodos da tarde e noite. Esta tendência do tempo segue até amanhã, terça-feira (1º), quando a cidade ainda apresentará céu nublado a encoberto e se mantém a possibilidade de chuva.

A Defesa Civil orienta que a população fique atenta às atualizações dos boletins emitidos e em caso de emergência ligue 199.