Expectativa é aplicar a 1ª dose do imunizante contra a COVID-19 em, pelo menos, 200 criançasReprodução

Publicado 30/01/2022 09:32

Petrópolis - A partir desta segunda-feira (31), a campanha de vacinação contra a COVID-19 de crianças de cinco a 11 anos vai ganhar reforço. Um posto itinerante vai começar a percorrer as comunidades do município e a primeira a receber a equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis será a Comunidade Oswaldo Cruz, no Valparaíso.

O posto será montado no espaço da antiga associação de moradores da comunidade e permanecerá no local de 10h às 15h. A expectativa é de aplicar a primeira dose do imunizante em, pelo menos, 200 crianças. “A vacinação será feita por livre demanda, ou seja, não é necessário agendamento. A intenção é levar o posto itinerante a outros pontos do município. Dessa forma, estaremos alcançando ainda mais crianças. Quanto mais pessoas forem imunizadas, mais rápido conseguiremos sair dessa pandemia”, disse o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.

Neste momento, a vacinação também acontece em outros seis postos do município (Unidades Básicas de Saúde do Quitandinha, do Itamarati, de Itaipava e da Posse; além do Centro de Saúde Coletiva e da Casa da Educação Visconde de Mauá) porém, para receber as doses nesses locais, as crianças precisam ser cadastradas no site da Prefeitura, através do através do link: https://smspetropolis.net.br/cadastrarVacina.html.