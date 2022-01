Informações dos candidatos ficam automaticamente armazenadas no banco de dados e disponíveis para todas as vagas divulgadas - Reprodução

Publicado 31/01/2022 10:34

Petrópolis - O Balcão de Empregos do Departamento de Trabalho e Renda (Detra) tem 17 ofertas de emprego para esta semana. Entre os dias 31 de janeiro e 4 de fevereiro, os interessados podem buscar as oportunidades no site da prefeitura de Petrópolis ( - O Balcão de Empregos do Departamento de Trabalho e Renda (Detra) tem 17 ofertas de emprego para esta semana. Entre os dias 31 de janeiro e 4 de fevereiro, os interessados podem buscar as oportunidades no site da prefeitura de Petrópolis ( www.petropolis.rj.gov.br ) e cadastrar os currículos.

As informações ficam automaticamente armazenadas no banco de dados e disponíveis para todas as vagas divulgadas. Estando no perfil solicitado pelo empregador, o Balcão de Empregos entrará em contato por telefone. Todos os currículos participam dos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelo empregador. A responsabilidade pelas entrevistas e possíveis contratações fica a cargo do contratante.

Vagas disponíveis:

1 vaga – Auxiliar Técnico de Metrologia / Masculino / De 21 a 40 anos / Experiência de 1 ano na função / Ensino Médio / CNH cat. B / Disponibilidade para viajar;

3 vagas - Auxiliar de Vendas / Ambos os sexos / De 20 a 60 anos / CNH cat. A / Disponibilidade para viajar;

3 vagas - Cozinheiro de Restaurante / Masculino / De 26 a 45 anos / Ensino Médio / Experiência de 2 anos na função / Possuir cursos na área;

3 vagas - Cozinheiro de Restaurante / Ambos os sexos / De 25 a 60 anos / Ensino Superior / Experiência de 2 anos na função / Possuir cursos na área;

2 vagas - Médico em radiologia e diagnóstico por imagem / Ambos os sexos / De 30 a 70 anos / Registro de classe ativo / Experiência de 1 ano na função;

2 vagas - Promotor de Vendas / Ambos os sexos / De 20 a 60 anos / Experiência de 2 anos na função / CNH cat. A / Disponibilidade para viajar / Possuir veículo próprio / Possuir cursos na área;

1 vaga – Recepcionista / Ambos os sexos / De 20 a 60 anos / Habilidade para recepcionar clientes e colaboradores (Trabalho interno com sistema da empresa, telefone, Whatsapp e e-mail);

1 vaga - Recepcionista de hotel / Masculino / De 20 a 50 anos / Ensino Médio / Experiência de 1 ano em CTPS / Disponibilidade de horário;

1 vaga – Vendedor / Ambos os sexos / De 25 a 45 anos / Ensino Médio / Experiência de 1 ano na função.