Trabalho começou na rua Washington Luís e seguiu pela rua do Imperador, lado ímpar, até a entrada da Paulo BarbosaDivulgação/Ascom

Publicado 31/01/2022 15:48

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis iniciou neste domingo (30) a poda preventiva de árvores na rua do Imperador. A ação contou com equipes da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep), Secretaria de Meio Ambiente, Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte (CPTrans) e Enel Distribuição Rio.

“Estamos retomando o cuidado com a cidade. Temos que correr atrás do tempo perdido e garantir a manutenção e limpeza do mobiliário urbano. As placas de sinalização, por exemplo, estavam muito sujas. Depois do trabalho das equipes, elas estão visíveis novamente. Isso é responsabilidade e zelo pelo nosso patrimônio”, destacou o prefeito da cidade, Rubens Bomtempo.

A poda preventiva tem como objetivos a segurança de motoristas e pedestres, uma vez que galhos e folhagens das árvores centenárias da via, podem se desprender e cair na pista ou rede elétrica, e também manter a sinalização de trânsito visível. “Muitas placas da rua estavam cobertas por vegetação. O trabalho das equipes é manter tudo em ordem para garantir a segurança no tráfego”, pontuou Leonardo França, diretor-presidente da Comdep.

O Secretário de Meio Ambiente, Carlos Alberto Muniz, destaca que todo o trabalho de reordenamento botânico na cidade segue um laudo técnico elaborado previamente. Ele detalha quais necessidades foram encontradas e norteia o corte que deve ser realizado pelas equipes da Comdep: "Esse laudo técnico fundamenta e orienta a poda. É ele que determinada como e em quais pontos da árvore é preciso atuar. É um trabalho conjunto que garante a qualidade do serviço".

O trabalho começou na rua Washington Luís e seguiu pela rua do Imperador, lado ímpar, até a entrada da Paulo Barbosa. Nos próximos dias, o serviço será retomado para finalização. “Estamos acompanhando a previsão do tempo para fecharmos a data de retomada. Depois disso, o trabalho segue para o lado par da Rua do Imperador”, explicou Leonardo.

O cronograma de podas atenderá, nos próximos meses, as avenidas Koeler e Roberto Silveira, também no Centro Histórico. Estrategicamente o trabalho é realizado aos domingos. “Isso evita transtornos no trânsito e permite que as equipes trabalhem com mais tranquilidade e atenção”, garantiu o presidente da Comdep.