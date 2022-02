Medida é uma das iniciativas do governo municipal para modernizar a administração pública - Reprodução

Publicado 01/02/2022 16:34

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis lançou o serviço de emissão digital do Registro de Ocorrência (RO) da Defesa Civil. Agora a pessoa que tiver tido o imóvel vistoriado pode obter o laudo técnico sem precisar se deslocar à sede da Secretaria de Defesa Civil.

A solicitação para a emissão de RO pode ser feita de qualquer lugar por meio do site do órgão https://www.petropolis.rj.gov.br/dfc/, no ícone RO Digital. A nova ferramenta agiliza a obtenção do documento disponibilizado pela secretaria. A medida é uma das iniciativas do governo municipal para modernizar a administração pública, diminuindo processos que obriguem o deslocamento e aglomeração da população.



“Precisamos facilitar o acesso aos serviços públicos. É necessário desburocratizar o sistema, as pessoas precisam de agilidade e praticidade nos serviços, principalmente esse que muitas das vezes envolve a desinterdição de imóveis. O RO Digital ajuda a população a acessar com mais facilidade os laudos e tomar as providências necessárias para garantir a segurança dos imóveis, muitos afetados pelas chuvas, que são intensas nesse período do ano”, destacou o prefeito da cidade, Rubens Bomtempo.



Até então, para obter o laudo técnico das vistorias realizadas pelas equipes técnicas da Defesa Civil, o proprietário ou responsável pelo imóvel precisava comparecer pessoalmente ao órgão para solicitar o documento impresso. Agora, com o RO Digital basta fazer um cadastro de usuário no site https://www.petropolis.rj.gov.br/dfc/, fornecendo informações sobre os dados pessoais, além de anexar arquivos do comprovante de residência e dos documentos de identidade e CPF.

Feito o primeiro acesso, os usuários podem solicitar o laudo digital, informando apenas o número do RO, que é fornecido no momento da vistoria e fazendo um descritivo do motivo da vistoria. Com as informações cadastrais e os dados do RO, os Defesa Civil avaliará cada solicitação para efetuar a emissão do documento on-line.



“Esse é um mecanismo que vai facilitar muito a vida da população, principalmente para quem mora pelos distritos e o deslocamento é dificultado. É importante frisar a segurança do serviço. Os laudos só serão liberados de forma digital após a validação dos dados”, pontuou o secretário de Defesa Civil, o Tenente Coronel Gil Kempers.

Ele destacou que vem buscando cada vez mais aproximar os serviços da população por mecanismos digitais. A Defesa Civil emite os boletins e avisos por SMS e criou grupos de comunicação por aplicativo para facilitar o acesso aos informes divulgados. Pelo site, a população também encontra os comunicados feitos pelo órgão.