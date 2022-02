Na quinta-feira (3), posto itinerante estará no Conjunto Habitacional do Vicenzo Rivetti - Reprodução

Na quinta-feira (3), posto itinerante estará no Conjunto Habitacional do Vicenzo RivettiReprodução

Publicado 01/02/2022 19:01

Petrópolis - Já são mais de 90,8 mil petropolitanos vacinados com a terceira dose ou dose de reforço contra a COVID-19. A marca foi alcançada nesta segunda-feira (31) e representa cerca de 39% do público alvo atingido. Desde o início da pandemia foram aplicadas 246.583 primeiras doses em pessoas acima dos 12 anos, ou seja, quase 93% do público vacinável.

“Estamos conseguindo acelerar e avançar cada vez mais a vacinação no nosso município. As pessoas estão cada vez mais conscientes da importância das doses. Temos imunizados sendo infectados, porém, graças à vacina, não está ocorrendo o agravamento dos quadros. Isso é uma grande vitória para todo o mundo”, afirmou o prefeito da cidade, Rubens Bomtempo.

Até esta segunda-feira, o percentual de vacinados entre crianças de 5 a 11 anos era de 20,27%, com a aplicação de 5.258 doses. Já a segunda dose ou dose única chegou para 226.103 petropolitanos.

“Para acelerar ainda mais o número de imunizados, iniciamos pela Comunidade Oswaldo Cruz a vacinação itinerante para crianças de 5 a 11 anos. Nesta terça-feira, a ação chegou a comunidade do Duques. Voltamos a afirmar: apenas a vacinação e manutenção de todos os cuidados, como uso de máscaras e álcool em gel, por exemplo, vai frear essa pandemia”, destacou o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.

Nesta terça-feira (1º), o posto itinerante de vacinação para crianças foi montado na Escola Municipal Odete da Fonseca. Na quinta-feira (3) ele estará no Conjunto Habitacional do Vicenzo Rivetti, onde vai funcionar de 10h às 15h. A aplicação das doses será realizada por livre demanda, ou seja, não é necessário agendamento. A previsão é que comunidades mais distantes, como Secretário, também sejam beneficiadas.