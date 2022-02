Reunião da Comissão Especial de Volta às Aulas, criada pela Prefeitura de Petrópolis - Divulgação/Ascom

Publicado 01/02/2022 20:04

Petrópolis - A Comissão Especial de Volta às Aulas, criada pela Prefeitura de Petrópolis na segunda quinzena de janeiro, realizou sua segunda reunião nesta terça-feira (1º), na Casa de Educação Visconde de Mauá. Em pauta, a atualização do Plano de Retorno às Atividades Presenciais.

O grupo definirá os procedimentos práticos nesse retorno: o que fazer se uma criança estiver com algum sintoma, como será a abordagem às crianças na entrada da escola, quais orientações aos pais etc.

Fazem parte da comissão: gestores da educação; representantes de alunos; professores; diretores; e setores do governo municipal, como as secretarias de Saúde, Assistência Social e Obras, além de Comdep e CPTrans.

Nesta semana, os integrantes da comissão apontarão sugestões de alteração para o plano, para que o documento seja definido já na semana que vem. No entanto, como frisou a secretária de Educação, Adriana de Paula, a pandemia muda a cada dia. Por isso, a resposta do município à pandemia deve se adaptar a cada dia.

“As medidas referentes à volta às aulas são constantemente avaliadas, de acordo com o avanço da pandemia”, disse a secretária Adriana de Paula.

Na última segunda-feira (31), o Conselho Municipal de Educação (Comed) aprovou o adiamento do início das aulas na rede municipal de ensino para o dia 14 de fevereiro. A medida, proposta pela Prefeitura, foi avalizada pelo Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19, se deu em função do avanço da vacinação de crianças de 5 a 11 anos e também por conta da necessidade de obras nas unidades da rede do município.