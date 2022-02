Coronel Veiga sofre alagamentos a cada chuva forte que atinge a cidade - Reprodução/Imagem de arquivo

Coronel Veiga sofre alagamentos a cada chuva forte que atinge a cidadeReprodução/Imagem de arquivo

Publicado 02/02/2022 18:13

Petrópolis - A Prefeitura informa o fechamento da rua Coronel Veiga, entre as Duas Pontes e Ponte Fones, em função da chuva que provocou elevação do nível do rio Quitandinha, causando inundação na via, na tarde desta quarta-feira (2). Equipes da CPTrans realizaram a sinalização do trânsito e deram orientações aos motoristas para que busquem trajetos alternativos.

A Defesa Civil mantém monitoramento da previsão do tempo e o acompanhamento do funcionamento da cidade, por meio das câmeras do Centro Integrado de Monitoramento e Operações (CIMOP), para a identificação de possíveis intercorrências causadas pelas chuvas.

Em boletim meteorológico divulgado nesta quarta-feira (2), a Defesa Civil reforçou a previsão de instabilidade no tempo, influenciada pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que pode continuar provocando pancadas de chuva de intensidade moderada, de forma isolada no município. A temperatura até esta quinta (3) pode variar entre 16°C e 25°C.