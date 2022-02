Petrópolis sedia Workshop do Método Wim Hof, famosa prática de submersão no gelo | Petrópolis | O Dia

Workshop em Petrópolis vai contar com parte teórica, exercícios de respiração e o famoso banho no gelo - Divulgação

Publicado 03/02/2022 15:07

Petrópolis - O Instituto Vishva Vidya realiza nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro mais um workshop do método Wim Hof, prática de banho no gelo, que ganhou adeptos no mundo todo por seus benefícios terapêuticos para a saúde do corpo físico e da mente.

Desta vez, o evento é especial. Isso porque a convite do professor Jonas Masetti, primeiro instrutor habilitado a aplicar a técnica no Brasil, o professor de Yoga e instrutor da prática em Nova Iorque, Yury Opendik, vem dos Estados Unidos para ficar uma semana em Petrópolis e lecionar as vivências em conjunto com Masetti. Eles se conheceram na Polônia onde fizeram o curso diretamente com o criador do método, o holandês Wim Hof. O workshop em Petrópolis vai contar com uma parte teórica, exercícios de respiração e o famoso banho no gelo. Estudos científicos já comprovam os benefícios da prática.



“O treinamento para se tornar instrutor é intenso. Para se ter uma ideia, tivemos que atravessar uma montanha de neve na Polônia. Mas é recompensador, sem falar nos benefícios para a mente e para o corpo. E por conhecer bem esses benefícios é que fazemos sempre vivências para disseminar a técnica. Além disso, queremos trazer sempre profissionais de outras áreas que são complementares ao estudo de Vedanta, para que os alunos possam desfrutar de diferentes práticas ancestrais, terapêuticas e que ajudam o ser humano a evoluir”, afirma o professor Jonas Masetti.



Já Opendik, em seu perfil no Instagram, ao divulgar o workshop em Petrópolis, relata como o treinamento na Polônia foi um divisor de águas. “Essa experiência extrema mudou minha trajetória e o Jonas foi uma das pessoas no meu grupo que me inspiraram com sua história de vida”, lembra Yury.



O método Wim Hof é ancorado em três pilares: exercícios de respiração; exposição ao frio com a imersão no gelo; e comprometimento. Vários estudos sobre a eficácia da técnica foram realizados ao longo dos anos e os benefícios já comprovados cientificamente são: melhora o foco e a clareza mental; melhora a performance esportiva e a criatividade; reduz o estresse e a ansiedade; melhora a tolerância à dor por alterar o nível de ph do corpo; reduz as inflamações do corpo; melhora as vias respiratórias e expande a capacidade dos pulmões; impulsiona o sistema imunológico; aumenta a energia e a força de vontade; treina o sistema cardiovascular para melhorar a circulação sanguínea; libera traumas emocionais e entre outros.



Como funciona a prática do banho no gelo

O corpo inteiro é mergulhado, com exceção da cabeça, dentro de uma piscina cheia de gelo ou com água em temperatura que varia entre 0°C e 10°C. A duração da imersão no gelo é de 2 minutos. O banho é acompanhado de uma preparação que trabalha a concentração e o choque. Ao sair do gelo, o participante faz o que é chamado da “postura do cavalo” com as pernas afastadas umas das outras enquanto ele agacha e se mantém nessa postura de 5 a 15 minutos com o intuito de aquecer o corpo e recobrar o controle sobre si mesmo.



A exposição adequada ao frio inicia uma série de benefícios para a saúde, incluindo o acúmulo de tecido adiposo marrom, responsável pela produção de calor e regulação da temperatura corporal; a perda de gordura branca, aquela acumulada pelo excesso de alimentação e que pode causar doenças cardíacas; inflamação reduzida que facilita um sistema imunológico fortalecido; níveis hormonais equilibrados; qualidade do sono melhorada; e produção de endorfinas, hormônios que elevam naturalmente o humor.



A vivência em Petrópolis vai ser na modalidade Fundamentals. É o nível básico do método. Qualquer pessoa pode participar do workshop desde que esteja com boa saúde. Não é aconselhado para mulheres grávidas. E pessoas com outras enfermidades como problemas cardiovasculares devem consultar um médico antes da prática do método Wim Hof.



A prática de banho no gelo é segura e durante o workshop são tomados todos os cuidados com a saúde dos participantes, seguindo os protocolos de segurança prescritos pelo método Wim Hof. O workshop é oferecido regularmente em Petrópolis pelo Instituto Vishva Vidya. Mais informações podem ser obtidas pelo perfil oficial do professor Jonas Masetti no Instagram, @jonasmasetti.