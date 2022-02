Influência de sistema de alta pressão sobre o oceano oferece inconstância no tempo para este sábado (5) e domingo (6) na cidade - Reprodução

Publicado 04/02/2022 18:23

Petrópolis - Um fim de semana com céu parcialmente nublado a nublado e possibilidade de pancadas de chuva, de intensidade moderada a forte. Essa é a previsão do tempo para o município de acordo com o boletim meteorológico divulgado pela Secretaria de Defesa Civil, nesta sexta-feira (4).

Tendo em vista as condições que favorecem a ocorrência de chuva, principalmente para os períodos da tarde e noite, a Prefeitura mantém as equipes de sobreaviso para proceder com o aumento de efetivo para o atendimento de ocorrências, se necessário.



Devido à instabilidade no tempo, o município segue em Estágio Operacional de Observação. Para os próximos dias, haverá influência de um sistema de alta pressão sobre o oceano, que oferece inconstância no tempo para este sábado (5) e domingo (6). A temperatura pode variar entre 18°C e 27°C. No domingo, a chuva prevista pode ainda vir acompanhada de rajadas de vento de intensidade moderada.



A Defesa Civil mantém as equipes em monitoramento meteorológico para alertas sobre a mudança no tempo e por meio do Centro Integrado de Monitoramento e Operações de Petrópolis (CIMOP), segue acompanhando o funcionamento das vias, com o suporte de agentes da Guarda Municipal, CPTrans, Polícia Militar e Samu.



O órgão orienta que a população fique atenta aos informes e alertas que podem ser emitidos ao longo do fim de semana e ao sinal de qualquer emergência, os agentes podem ser acionados pelo telefone 199.