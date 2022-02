Atendimento móvel do Procon na praça Dom Pedro continua neste sábado - Divulgação/Ascom

Atendimento móvel do Procon na praça Dom Pedro continua neste sábadoDivulgação/Ascom

Publicado 05/02/2022 09:54

Petrópolis - O Procon participou, nesta sexta-feira (4), de ação voltada à orientação dos consumidores na praça Dom Pedro. O trabalho foi feito em parceria com a Comissão de Defesa do Consumidor (Codecon) da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), que também realiza atendimentos com uma van no local. A Casa Legislativa realiza as atividades de forma itinerante no Estado do Rio de Janeiro.

“Tanto o Procon como a Codecon possuem as mesmas competências. Essas ações aqui na praça são importantíssimas para que possamos garantir o direito do consumidor”, afirmou Fafá Badia, coordenador do Procon Petrópolis.

As equipes atenderam a população das 10h às 17h desta sexta-feira e retornam neste sábado (5), das 10h às 15h. Além de tirar dúvidas, o órgão também registrou reclamações, que foram inseridas posteriormente no sistema do órgão.

"Neste primeiro dia, já realizamos cerca de 30 atendimentos. A maioria foi relacionada a uma empresa de telefonia, concessionária de energia e cartões de crédito. O objetivo é estar perto da população e atender as dúvidas", explicou Badia.