Remanejamento do poste possibilitará que seja instalado um recuo para o ponto dos ônibus que saem dos distritos em direção ao CentroDivulgação/Ascom

Publicado 07/02/2022 20:47

Petrópolis - A construção da nova entrada do Carangola teve um importante avanço no último fim de semana: a Prefeitura de Petrópolis instalou um novo poste na pracinha central no domingo (6). O antigo poste, que fica alguns metros mais perto da via principal (rua Hermogênio Silva), está previsto para ser removido neste mês, quando também será realizada a migração da fiação para a nova estrutura.

O remanejamento do poste possibilitará que seja instalado um recuo para o ponto dos ônibus que saem dos distritos em direção ao Centro. Dessa forma, com o recuo, o tráfego na via principal sentido Centro não será mais interrompido para o embarque e o desembarque de passageiros do transporte público coletivo.

Com a construção da nova entrada do Carangola, o ponto desses ônibus será instalado ali, junto à pracinha central, que será devolvida à população, reformada. Além disso, o acesso ao Carangola para quem sair dos distritos em direção ao bairro será alargado. Para isso, outro poste será remanejado.

Os remanejamentos dos dois postes são custeados pela Prefeitura e executados pela Enel Distribuição Rio (empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Petrópolis).

Mudança no projeto

Para a implantação de uma rotatória na entrada do Carangola, um terreno às margens da via que dá acesso ao bairro (Estrada do Carangola) foi desapropriado no ano passado pelo então governo interno. No entanto, a implantação da rotatória nos moldes do projeto apresentado pelo governo passado exigiria uma desapropriação maior do que a que de fato foi realizada.

“Não deu para fazer uma rotatória como tinha sido sonhada pelo nosso querido amigo Orlindo Pozzato, que foi em 2015 a pessoa que idealizou essa rotatória. A área que foi desapropriada não foi a ideal para isso. Mas tenho certeza que as melhorias serão sentidas pela população, com o recuo do ponto de ônibus, com o alargamento”, disse Bomtempo.

As obras para a construção da nova entrada do Carangola preveem, portanto: o remanejamento de dois postes (com a migração das redes elétricas e de telefonia para as novas estruturas); o recuo do ponto do ônibus que sai dos distritos em direção ao Centro; o alargamento do acesso ao Carangola para quem sai dos distritos; a devolução da pracinha central à população (com asfaltamento e acessibilidade para pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida); e a mudança do ponto dos ônibus que descem o Carangola em direção ao Centro (que ficará mais acima, antes da entrada de acesso ao Construmil).