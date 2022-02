Medida via a ajudar quem perdeu a casa por causa das chuvas - Reprodução

Medida via a ajudar quem perdeu a casa por causa das chuvasReprodução

Publicado 10/02/2022 16:37

Petrópolis - Os moradores de Petrópolis que tiveram suas casas danificadas pelas chuvas de janeiro, entre os dias 7 e 14, podem recorrer à Caixa Econômica Federal (CEF) e solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

“Esse é mais um importante benefício, que favorece diretamente a vida de cada um que tenha sido prejudicado pela chuva. Estamos trabalhando para adquirir os recursos do Governo Federal para recuperar as áreas afetadas na cidade e agora, quem tiver tido a casa interditada, também vai poder buscar esse suporte financeiro que vai ajudar muitas pessoas a reerguer suas vidas”, ressaltou o prefeito Rubens Bomtempo.

A Prefeitura fez o requerimento do adiantamento do benefício para garantir que a população afetada - que tenha tido a casa interditada e possua laudo da Defesa Civil - consiga um aporte financeiro para recuperar os prejuízos sofridos com a chuva.

Ao todo, 70 famílias de 25 localidades avaliadas e registradas pela Defesa Civil, podem ter o direito ao saque no valor de R$ 6.220,00. A solicitação do benefício pode ser feita à CEF a partir desta quinta-feira (10).