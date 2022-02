Prefeito Rubens Bomtempo recebeu o reitor da UFF, Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, e o deputado estadual Waldeck Carneiro - Divulgação/Ascom PMP

Publicado 09/02/2022 20:05

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis e a Universidade Federal Fluminense (UFF) deram mais um passo na sua histórica relação. A universidade se colocou à disposição para apresentar projetos em prol do município em três áreas: qualidade de ensino; meio ambiente e sustentabilidade; e tecnologia e inovação.

Essas parcerias e projetos de cooperação foram debatidos na última semana, quando o prefeito Rubens Bomtempo recebeu, na sede da prefeitura, o reitor da UFF, Antonio Claudio Lucas da Nóbrega.

“Temos um carinho especial pela UFF. É uma universidade pública, gratuita e de qualidade que tivermos a oportunidade de trazer para Petrópolis. É uma universidade de excelência que gera profissionais muito qualificados para a cidade. Além disso, com relação à pesquisa, a UFF também pode ajudar a cidade em outras áreas, como é o caso desses projetos”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Também participaram do encontro; o deputado estadual Waldeck Carneiro; o superintendente de Operações e Manutenção da UFF, Mário Augusto Ronconi; a secretária-chefe de Gabinete da Prefeitura, Luciane Bomtempo; e o secretário de Meio Ambiente, Carlos Alberto Muniz.

“É uma reinauguração da relação da UFF com o município. Estamos super empolgados, até porque saímos daqui com várias frentes de projetos. A Prefeitura nos apresentou as prioridades estratégias para o município, e a UFF se coloca à disposição para produzir os projetos para essas áreas”, disse o reitor Antonio Claudio Lucas da Nóbrega.

O campus da UFF em Petrópolis foi inaugurado em 2015, durante o terceiro governo do prefeito Rubens Bomtempo. Localizado no Quitandinha, o campus foi montado pela Prefeitura, por meio de convênio com a universidade, com acessibilidade, rampas, auditório, biblioteca, refeitório, laboratório e outros espaços para atender ao primeiro curso da universidade: Engenharia de Produção.

“A UFF e a Prefeitura de Petrópolis já tinham vivido um momento importante de cooperação. E essa reunião de hoje (sexta-feira, 4) teve desdobramentos muito concretos. Então, saio muito entusiasmado daqui. É o restabelecimento de uma cooperação e de uma parceria que gera uma melhoria da qualidade de vida da população. O objetivo é que o conhecimento produzido por essas instituições superiores de ensino possa aprimorar o serviço público”, disse o deputado Waldeck.