Bazar da APPO vai ser realizado na Sala de Convivência da Instituição. Esta edição será dividida em duas partes.Divulgação

Petrópolis - O primeiro bazar da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos (APPO) de 2022 começa na próxima segunda-feira (14), que vai ser realizado na Sala de Convivência da Instituição. Esta edição será dividida em duas partes. Na primeira, o bazar ficará aberto entre os dias 14 e 25 de fevereiro. A partir do dia 26 fecha para o recesso de Carnaval e reabre no dia 3 de março e funciona até o dia 18, sempre das 10h às 16h.

“Vamos fechar durante este período para termos tempo também de repor as peças, já que o nosso bazar é muito procurado e os itens acabam com muita rapidez”, explicou Magna Souza, responsável pelo Bazar da APPO.



Além de roupas, para adultos e crianças, no Bazar da APPO também é possível encontrar uma infinidade de itens como brinquedos, calçados, acessórios, utilidades para o lar, objetos de decoração entre outros. Tudo a preços simbólicos, acessíveis a todos.

Todo valor arrecadado com a venda das peças será utilizado para compor recursos necessários para manter a Casa de Apoio, que funciona durante o ano todo acolhendo pessoas que vem de outras cidades fazer o tratamento do câncer em Petrópolis. A Casa de Apoio tem capacidade para receber 30 pessoas e oferece além de segurança, conforto e alimentação, assistência total, por meio da equipe multidisciplinar, para a permanência e conclusão do tratamento.

As edições do Bazar da APPO, realizadas ao longo do ano, são importantes fontes de recurso para manter a Casa e garantir o sucesso no tratamento de câncer de pessoas que moram em várias cidades do interior do Rio de Janeiro. “Sem este recurso, muitas pessoas talvez não conseguissem fazer o tratamento, que é tão importante não só para o nosso acolhido, que enfrenta a doença, mas para todos os amigos e familiares. O Bazar é sinônimo de vida para essas pessoas”, destacou Magna Souza, responsável pelo Bazar da APPO.

Todos os itens que estarão à venda foram doados à APPO e passam por seleção e cuidados criteriosos. Quando necessário, as peças são costuradas, lavadas, devidamente dobradas e empacotadas. Como a pandemia ainda não acabou, a APPO vai continuar seguindo os protocolos de prevenção à Covid 19. Para isso, a entrada será controlada e álcool em geral será oferecido para que todos possam garimpar com segurança.

Mais informações sobre a APPO ou como se tornar um parceiro e mudar a vida de algum paciente oncológico, podem ser obtidas na sede da APPO – Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, onde será realizado o Bazar, localizada à Rua Visconde da Penha, nº 72 - Centro – Petrópolis – RJ, por meio do telefone fixo (24) 2242-0956, do WhastsApp (24) 99274-1377, do site www.appo.org.br, do e-mail [email protected] ou ainda das mídias sociais Facebook @appo.org (httpswww.facebook.comappo.org) e Instagram @associacaopetropolitana.

