Palácio Quitandinha e seu lago no formato do mapa do BrasilDivulgação/Foto: Antônio Pinheiro

Publicado 10/02/2022 20:01

Petrópolis - O Palácio Quitandinha – um dos principais pontos turísticos e centros culturais de Petrópolis – completa 78 anos neste sábado (12). Para celebrar a data, o Sesc RJ, que administra o espaço e mantém uma unidade no local, convida o público a conhecer o interior do edifício e a história dessa joia arquitetônica inaugurada em 1944 para ser o maior hotel-cassino da América Latina.

As primeiras 78 pessoas que chegarem para a visitação livre, no sábado, não pagam a entrada. Nesse mesmo dia, o Sesc Quitandinha inaugura uma projeção de fotos e vídeos antigos que contam a história do Palácio. A exibição acontece na Cúpula, espaço que nos tempos áureos do cassino no Brasil abrigou a sala de apostas. Com 46,4 metros de diâmetro, a Cúpula do Quitandinha é a segunda maior do mundo, comparada à redoma da Basílica de São Pedro, no Vaticano.

O público pode aproveitar também e visitar a exposição permanente “Memória Quitandinha”, na Sala Dom Pedro. Em 8 módulos expositivos, com 10 segmentos temáticos, estão objetos, informações e conteúdos audiovisuais de diferentes épocas, permitindo ao visitante uma viagem pela história desse que já foi considerado o maior centro internacional de turismo do Brasil.

Outra atração é a exposição “Brinquedos do Brasil: Uma invenção de muitas mãos”. A mostra reúne brinquedos artesanais de diferentes regiões do país na Sala das Crianças. No local, os visitantes também podem apreciar as obras de Alceu Penna (1915-1980), figurinista, desenhista e ilustrador da revista O Cruzeiro. Seus desenhos, inspirados nas fábulas de Jean de La Fontaine, estampam as paredes da sala.

O projeto Sesc Verão, neste sábado e domingo (12 e 13), reforça a programação alusiva de aniversário do Palácio Quitandinha. Há atividades para toda a família: jogo da memória, estafetas cooperativas, jogos populares, tênis de mesa, apresentação artística circense com Edigar Supimpa e apresentação circense com a Fanfarra Clownesca. A programação vai das 10h às 16h.