Centro de Saúde Coletiva fica na rua Santos Dumont, no centro de PetrópolisDivulgação

Publicado 12/02/2022 16:48

Petrópolis - Uma equipe multiprofissional está garantindo atendimento especializado para a população LGBTQIA+, em Petrópolis. Psicólogos, endocrinologistas, atendimentos de enfermagem com realização de exames preventivos, assim como avaliação clínica e terapia hormonal, são alguns dos serviços oferecidos no Centro de Saúde Coletiva, na rua Santos Dumont.

Segundo Eduarda Balduino, enfermeira responsável pela área técnica de saúde LGBTQIA+, para receber atendimento, os pacientes devem procurar a unidade às quartas-feiras para agendamento da consulta. O encaminhamento também pode ser feito por profissionais de outras unidades de Atenção Básica, como Programas de Saúde da Família – PSF e do Centro de Cidadania LGBT.

“Além desses locais, os encaminhamentos também podem ser feitos por outros equipamentos que atendam esse tipo de público, como a Sala Lilás, por exemplo. O objetivo da equipe é acolher as demandas específicas dessa população, inclusive a hormonização com segurança”, explicou Eduarda.

Os atendimentos de enfermagem acontecem todas as quartas-feiras, de 8h às 17h, enquanto os atendimentos médicos acontecem as sextas-feiras, de 8h às 17h. “Também disponibilizamos atendimentos de psicologia, exame preventivo, solicitação de exames e acompanhamento da terapia hormonal e consulta do adolescente LGBTQIA+”, complementa.

Para os pacientes que ainda não tem cadastro no Centro de Saúde, é necessário a apresentação de RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência.