Publicado 14/02/2022 20:41

Petrópolis - O domingo (13) começou com muito trabalho para as equipes da Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep) no centro da cidade. O trabalho de poda preventiva na Rua do Imperador, lado ímpar, foi retomado e concluído, em um trabalho que contou com a contribuição da CPTrans, Secretaria do Meio Ambiente e Enel.

“A cidade estava muito abandonada. Alguns serviços básicos não vinham sendo realizados. Identificamos as falhas e logo começamos a trabalhar. E todo dia é dia de colocar a cidade em ordem novamente. Por isso estamos aqui no domingo para finalizar a poda preventiva. Observei que placas de trânsito e luminárias estavam encobertas pela vegetação. Estamos resolvendo isso com muito trabalho e responsabilidade”, pontuou o prefeito Rubens Bomtempo, que acompanhou as equipes na parte da manhã.

A poda preventiva da Rua do Imperador começou no dia 30 de janeiro e precisou ser interrompida por causa do clima chuvoso. “Só finalizamos o trabalho agora, pois dependíamos da melhora no clima. Assim que o sol abriu, colocamos as equipes na rua para terminar o serviço”, explica Leonardo França, presidente da Comdep.

CPTrans atuou na limpeza das placas

A poda preventiva tem como objetivos a segurança de motoristas e pedestres, uma vez que galhos e folhagens das árvores centenárias da via, podem se desprender e cair na pista ou rede elétrica, e também manter a sinalização de trânsito visível. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) realizou a limpeza das placas de sinalização logo após o trabalho de poda. “Estamos cuidando para voltar a dar vida a nossa cidade com ações integradas às demais secretarias. Com isso, damos celeridade e executamos o trabalho com mais eficiência”, reforça, o presidente da CPTrans, Jamil Sabrá.

O cronograma de podas atenderá, nos próximos meses, o lado par da Rua do Imperador, além das as avenidas Koeler e Roberto Silveira, também no Centro Histórico.

Estrategicamente o trabalho é realizado aos domingos para causar menos impacto no trânsito da cidade.