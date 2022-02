Grupos estiveram na praça da Liberdade e na rua 13 de maio e conversaram com os frequentadores dos locais - Divulgação/Ascom

Publicado 14/02/2022 20:47

Petrópolis - Equipes do setor de políticas públicas da Secretaria de Saúde (SMS) e artistas locais selecionados pelo Instituto Municipal de Cultura (IMC) realizaram mais uma ação dentro da programação da campanha municipal para sensibilização sobre a covid-19. Na última sexta-feira (11) os grupos estiveram na Praça da Liberdade e Rua 13 de maio e conversaram com os frequentadores dos pontos citados.

“Temos que estar onde o público está. Durante a semana estamos em pontos de fluxo mais intenso, como pontos de ônibus e no terminal urbano de ônibus e nesta sexta decidimos abordar os jovens que frequentam esses dois locais. Fomos bem recebidos e o recado foi passado. Só através da conscientização de todos é que sairemos dessa pandemia mais rápido”, reforçou a presidente do IMC, Diana Iliescu.

A campanha já está no ar nas redes sociais da Prefeitura (@petropolis_pmp) e ocupa diversos espaços físicos pela cidade, como o Centro de Cultura Raul de Leoni, entradas da cidade e paradas de ônibus.

Com linguagem leve e direta, o apelo da campanha é sensibilizar para motivar cada um a manter os hábitos que evitam a propagação do vírus. Com frases como “Eu quero sair da pandemia, por isso me vacino”, “Eu quero sair da pandemia por isso uso máscara”, ou ainda “Eu quero sair da pandemia por isso uso álcool em gel”. Os artistas percorrerão o centro e distritos pelos próximos dias junto com as equipes de panfletagem.