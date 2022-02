Cada unidade visitada recebeu kits de álcool 70% e uma muda de ipê para ser plantada na escola - Divulgação/Ascom

Publicado 15/02/2022 06:24 | Atualizado 15/02/2022 06:26

Petrópolis - Os alunos da rede municipal de ensino de Petrópolis retornaram às salas de aula nesta segunda-feira (14). Todas as unidades escolares do município estão seguindo os protocolos de segurança neste momento de pandemia, como o uso de máscaras durante todo o tempo (cobrindo a boca e nariz), a higienização das mãos (com álcool gel ou 70%, além de sabonetes e pias), a aferição da temperatura e o distanciamento.

“Depois de quase dois anos nossos alunos retornaram às salas de aula com toda a segurança. Temos muitos desafios neste retorno 100% presencial, mas é com diálogo e responsabilidade que vamos seguir. ”, comentou o prefeito Rubens Bomtempo.

Todas as escolas da rede municipal de Petrópolis estão seguindo os protocolos aprovados pelo Comitê Científico e a Comissão de Volta às Aulas Divulgação/Ascom “Em muitas escolas quase 100% dos alunos retornaram nesta segunda-feira, isso mostra que tanto os pais quanto os estudantes estão se sentindo seguros para voltarem às salas de aula. Só com o avanço da vacinação está sendo possível voltarmos aos poucos à normalidade. Vacinas salvam vidas e os números mostram isso”, acrescentou Bomtempo.

Na Escola Municipal Salvador Kling, na Mosela, 95% dos alunos compareceram neste primeiro dia de aula. “Eles chegaram aqui muito felizes e alegres de estarem retornando para a escola. Dava para ver nos rostinhos deles que estavam contentes de rever os amigos, poder voltar a estudar em uma escola”, disse a diretora da unidade, Marcela Cardozo.

“Eu estava muito ansiosa para voltar. Já estava com muita saudade”, comentou a adolescente Yasmin Prata Oliveira, de 12 anos, aluna do sétimo ano do Ensino Fundamental. Depois de dois anos, foi a primeira vez que a menina retornou à escola. “Estudar presencialmente é bem melhor”, disse. Victor Hugo Gomes da Silva Araújo, de 14 anos, contou que também ficou os últimos dois anos estudando em casa. “É bem melhor estudar na sala de aula”.

Equipes da Secretaria de Educação acompanharam a volta às aulas em algumas escolas. Cada unidade visitada recebeu kits de álcool 70% e uma muda de ipê. Os alunos Yasmim e Victor Hugo plantaram a árvore no jardim em frente à escola.

“Nestas duas primeiras semanas de retorno presencial vamos visitar todas as 187 escolas da rede municipal. Conversar com as equipes e com os alunos ouvindo as demandas e sugestões”, disse a secretária de Educação, Adriana De Paula. “Todas as escolas da rede vão receber esses kits com álcool 70% e a muda de ipê, além de material com informações sobre a prevenção à covid”.

Todas as escolas da rede municipal de Petrópolis estão seguindo os protocolos aprovados pelo Comitê Científico e a Comissão de Volta às Aulas. De todas as unidades da rede, apenas a Escola Municipal Celina Schechner, em Itaipava, iniciou o ano letivo de forma remota.

O colégio está passando por reformas e a previsão é que dentro de 30 dias um novo prédio seja alugado para receber os estudantes até que as obras estejam concluídas. Neste período, os alunos irão ganhar o Cartão Imperial, com crédito de R$70 para complementar a alimentação.