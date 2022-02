Rua do Imperador, no centro da cidade, ficou totalmente pelas águas das chuvas - Reprodução/Redes Sociais

Rua do Imperador, no centro da cidade, ficou totalmente pelas águas das chuvasReprodução/Redes Sociais

Publicado 15/02/2022 23:54 | Atualizado 16/02/2022 08:35

Petrópolis - A Defesa Civil Estadual (Sedec-RJ) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) estão mobilizados, atuando para prevenir e minimizar danos causados pelas chuvas que atingiram Petrópolis nesta terça-feira (15). Até o momento, foram confirmadas 34 mortes provocadas por deslizamentos e alagamentos na cidade.

Corpo é transportado no centro da cidade após as fortes chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis nesta terça-feira (15) Reprodução/Redes Sociais

O CBMERJ já foi acionado para mais de 40 atendimentos no município. Mais de 180 militares trabalham no atendimento à população.em busca e salvamento foram enviadas para reforçar o socorro, com apoio de viaturas do tipo 4x4 e botes. Oito ambulâncias extras foram empenhadas para atender a região. Pela manhã, há previsão de envio de cerca de dez aeronaves das forças de segurança do Estado para auxiliar nos trabalhos.O secretário Estadual dee comandante-geral do Corpo de Bombeiros RJ, coronel Leandro Monteiro, acompanha os trabalhos in loco. Ele está em contato permanente com as autoridades municipais, orientando, dando suporte e colocando em prática as definições do Plano de Contingência para Chuvas de Verão 2022.