Chuvas causaram vários deslizamentos na região do centro de Petrópolis - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 16/02/2022 01:10 | Atualizado 16/02/2022 01:12

Petrópolis - O prefeito Rubens Bomtempo; o governador Cláudio Castro; e o presidente da Alerj, André Ceciliano, estão reunidos na sede da Prefeitura de Petrópolis, após a decretação do estado de calamidade por conta das fortes chuvas que atingiram o município na tarde desta terça-feira (15). A Defesa Civil atua para consolidar o número de vítimas e regiões atendidas, uma vez que grande parte do município segue com acesso dificultado.

Até o momento o município soma 176 ocorrências, das quais a maioria é por deslizamento (148 casos), além de alagamentos, quedas de árvores e avaliações geológicas. A maior incidência de deslizamentos ocorreu nos bairros: Centro, Quitandinha, Caxambu, Alto da Serra e Castelânea. Até o momento, o maior registro horário é de 125.8 mm/h, às 17h15 no pluviômetro Alto da Serra (INEA). No São Sebastião, o acumulado pluviométrico em 6 horas chegou a 259.8mm, às 21h10.

A Prefeitura de Petrópolis está com todas as equipes mobilizadas para o atendimento às ocorrências. No momento, 77 pessoas estão acolhidas nos pontos de apoio que funcionam em escolas da cidade. Nos locais, a população recebe o suporte de profissionais de Assistência Social, Educação, Saúde, além da Defesa Civil, que está totalmente dedicada ao atendimento aos casos com vítimas. Os agentes atuam em conjunto com o 15º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Equipes da COMDEP e CPTrans também atuam por toda a cidade. O prefeito decretou estado de calamidade pública em virtude das fortes chuvas e elevado número ocorrências.

O Município recebe ainda o apoio do Governo do Estado com unidades do Corpo de Bombeiros do Estado como o Grupamento de Operações com Produtos Perigosos (Gopp), o 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (GSFMA), com cães farejadores de Magé, do 14º Grupamento de Corpo de Bombeiros de Caxias; o Grupamento de Busca e Salvamento (GBS). Outras dez viaturas do Corpo de Bombeiros do Estado estão sendo enviados para a cidade. Agentes da 105º e 106º Delegacia de Polícia, do Posto Regional de Polícia Técnica e Científica da Polícia Civil, além da Polícia Militar que também dão suporte às operações.