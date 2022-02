Centro da cidade de Petrópolis - Reprodução

Publicado 15/02/2022 22:38 | Atualizado 15/02/2022 23:05

Petrópolis - Além do caos causado pelo temporal na tarde desta terça-feira (15), relatos de um arrastão e correria nas ruas do Centro Histórico, principalmente no entorno das ruas 16 de Março, Teresa e Nilo Peçanha, foram registrados em Petrópolis.

Nos vídeos que circulam nas redes sociais mostram o desespero das pessoas que corriam para tentar fugir dos roubos. A Polícia Militar chegou minutos depois. Não há informações se alguém foi preso.

Segundo informações preliminares e através de imagens das redes sociais, moradores relataram que homens do Exército chegaram a ser mobilizados para ajudar na segurança da população.