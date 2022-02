Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro - Internet

Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro Internet

Publicado 17/02/2022 19:58 | Atualizado 17/02/2022 21:38

Rio - O reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Ricardo Lodi, participou de uma reunião com a equipe médica do Hospital Universitário Hesio Cordeiro, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, uma das unidades assistências da UERJ, na tarde desta quinta-feira (17), onde ficou decidido que a unidade irá participar do esforço para ajudar a população atingida pelas chuvas em Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

"Inicialmente vamos atender a solicitação da Prefeitura de Petrópolis, que pediu para disponibilizar 4 leitos para receber vítimas vindas do município, que está com sua rede hospitalar lotada", disse Lodi.

A forte chuva que caiu no município na tarde de terça-feira (15) deixou mais de 115 mortos, de acordo com a Polícia Civil. As buscas por desaparecidos continuam e corpos são encontrados a todo o momento. Por conta do alto número de vítimas fatais, o Instituto Médico Legal (IML) está usando um caminhão frigorífico para transportar e armazenar os corpos.

Entre os mais de 171 pontos de deslizamento, o mais crítico foi o do Morro da Oficina: parte da encosta foi abaixo e pelo menos 80 casas foram atingidas. O município decretou Estado de Calamidade Pública e os militares seguem trabalhando. A maior incidência de deslizamento ocorreu nos bairros do Centro, Quitandinha, Caxambu, Alto da Serra e Castelânea.

Polícia Civil divulga lista com 116 desaparecidos em Petrópolis; confira

Até o momento, a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) já registrou 116 desaparecidos e montou uma força-tarefa com cerca de 200 agentes para coletar informações e percorrer pontos de apoio e abrigos na cidade para cadastro e cruzamento de dados ( Confira aqui a lista ).

Em nota, a Polícia Civil informou que o Instituto Médico Legal (IML) de Petrópolis recebeu, periciou e colheu a impressão digital de mais de 110 corpos. "Durante o trabalho dos policiais da DDPA, três (3) pessoas que constavam na lista de desaparecidos foram localizadas no Colégio Estadual Rui Barbosa, outras 15 tiveram o óbito confirmado. Seis (6) identificações estavam duplicadas".