Designer Flávia Euflásia, 44 anosReprodução

Publicado 17/02/2022 19:33

Rio - O caminhoneiro Alan de Oliveira da Silva, suspeito de matar a companheira e designer Flávia Euflásia da Silva, 44 anos , neste último domingo (13), em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio, teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. A decisão foi tomada na tarde desta quinta-feira (17) pela juíza Rachel Assad da Cunha, da 14ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, durante audiência de custódia.

Alan se entregou na 110ª DP (Teresópolis) na terça-feira (15) ao perceber que investigadores se aproximavam de sua localização. O criminoso já havia sido preso em 2019 por tráfico de drogas e cumpria a pena em casa . Flávia deixou um filho menor de idade. As suspeitas de acidente se encerraram após a perícia pontuar os disparos e a família relatar que a casa da vítima estava revirada.

A empresária vítima de feminicídio foi encontrada dentro de sua picape, em Vargem Grande, na Rua Macuiba, próximo à sua residência. Segundo perícia do Instituto Médico Legal (IML), ela tinha três ferimentos de bala na cabeça e pescoço.

No dia da morte de Flávia, sua irmã, Fábia Eusflázia, contou como ficou sabendo do crime: "Pra gente foi uma surpresa inicialmente, porque quando nós fomos comunicados disseram que era somente um acidente. Agora, diante do atestado de óbito, a gente teve a informação de que foram encontrados uns projéteis".