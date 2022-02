Mulher foi encontrada morta dentro de carro tombado em Vargem Grande neste domingo - WhatsApp O DIA

Publicado 13/02/2022 17:10

Rio - Uma mulher foi encontrada morta dentro de um carro tombado próximo à casa dela em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio, na manhã deste domingo, 13. De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte de Flávia Euflazia da Silva, de 44 anos. A perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionadas para verificar um acidente de trânsito na Estrada de Mucuiba, em Vargem Grande. Chegando lá, os policiais encontraram uma mulher sem vida no interior de um veículo capotado. A residência da vítima era próxima e os policiais verificaram que os pertences estavam revirados no local.