Publicado 14/02/2022 00:00

Muito será falado sobre criptomoeda essa semana pelo resultado que vem alcançando. A própria Prefeitura do Rio trabalha para virar um hub nacional no mercado de moedas digitais. Mas atenção onde investir! Golpistas estão de olho no mercado.



A partir hoje, equipes do SUS estarão nas escolas municipais do Rio na tentativa de conscientizar e aumentar o número de crianças e adolescentes vacinados contra a covid-19. A falta de tempo não será mais empecilho.