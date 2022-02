Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Publicado 14/02/2022 00:01

No último dia 7, a Iguá começou a operar no Estado do Rio de Janeiro após seis meses de operação assistida junto à CEDAE. A data marca o início dos serviços de saneamento básico a mais de 1,2 milhão de pessoas. A atuação da empresa na capital fluminense se dá na região da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, onde é responsável pela distribuição de água, coleta e tratamento do esgoto. Nos municípios de Miguel Pereira e Paty do Alferes, no Centro Sul do Estado, a companhia faz o ciclo completo de captação, tratamento e distribuição de água, além dos serviços de esgotamento sanitário.

Em entrevista ao IG, Lucas Arrosti, diretor operacional da Iguá no Rio, observa que os cariocas podem esperar “uma melhoria contínua dos serviços no dia a dia, tanto na agilidade como na qualidade”. Ele esclarece que há todo um mapeamento dos focos de urgência, pontos com pressão baixa, por exemplo, e que essas questões serão endereçadas no início da operação

Ao longo do ano, a Iguá também fará ações socioeducativas para esclarecer as dúvidas mais comuns dos consumidores, como, por exemplo, as informações apresentadas em uma conta de água, o funcionamento de um hidrômetro e a necessidade de troca do instrumento. Também estão previstas campanhas de conscientização, com o objetivo de sensibilizar as pessoas sobre temas relevantes, como o consumo consciente de água e a importância da preservação dos rios e mananciais.

E para entender como é o processo que faz com que a água chegue às torneiras das casas dos clientes, a empresa tornará o ciclo do saneamento básico mais próximo do dia a dia da população por meio de materiais explicativos, em linguagem fácil e acessível, sobre todas as etapas, desde a captação de água, o tratamento e a distribuição da água como a coleta e o tratamento do esgoto.

O atendimento digitalizado é outro ponto forte da operação da Iguá no Rio. Os canais funcionam 24h, sete dias da semana, com acessos via Web e Whatsapp, para resolver todos os tipos de dúvidas e solicitações. Há também o aplicativo DiGi Iguá pode ser baixado no celular para emissão de segunda via, acompanhamento da conta e pagamento online. Segundo o diretor, as inovações representam um “avanço na qualidade da prestação de serviço”.

Atenção aos detalhes

Na Capital do Rio, a Iguá é responsável pela distribuição de água e pela coleta e tratamento de esgoto. A captação de água e o seu tratamento continuam sendo feitos pela CEDAE na Estação de Tratamento de Água do Guandu. Arrosti esclarece que a empresa vai monitorar todo o processo, por meio de diversos pontos de verificação de qualidade da água, além de empregar esforços no tratamento dos esgotos para evitar a contaminação dos mananciais. “A Iguá chega ao Estado empenhada em promover mais desenvolvimento e dignidade por meio da ampliação do acesso ao saneamento básico para a população carioca”, finaliza Lucas.

Serviço:

Operação Iguá no Rio (região da Barra da Tijuca e Jacarepaguá), Paty do Alferes e Miguel Pereira

Site: igua.com.br/rio-de-janeiro

Rio de Janeiro: 0800 400 0509

Paty do Alferes: 0800 400 05 10

Miguel Pereira: 0800 400 05 11