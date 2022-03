PRF e Polícia Civil participaram da operação - Divulgação/PRF

Publicado 24/03/2022 12:50

Rio - Três homens foram presos nesta quinta-feira (24), durante uma operação conjunta no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, acusados de fazer parte de uma quadrilha de roubos de cargas e veículos. Uma arma e drogas foram apreendidas.



A ação ocorreu entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil. O objetivo era cumprir mandados de prisão contra lideranças do tráfico de drogas que atuam na região e roubos de cargas. Segundo as investigações, a quadrilha praticava grande parte dos assaltos na rodovia Niterói-Manilha.