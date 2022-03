Rafaela Bachmeyer Patricio deixou três filhos e seria avó em breve - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 24/03/2022 10:48 | Atualizado 24/03/2022 11:16

Rio - A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quarta-feira (23), o homem que matou a facadas a gerente de recursos humanos Rafaela Bachmeyer Patricio, de 43 anos, na última segunda-feira (21), em Inhaúma, na Zona Norte do Rio. Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) o crime se tratou de um feminicídio e o acusado era companheiro da vítima. Após matar Rafaela, ele fugiu do local.

O corpo só foi encontrado na terça-feira (22), no chão da sala de sua casa, com marcas de facadas e um corte no pescoço. Os agentes estiveram na residência da vítima, na Rua Laudelino Nogueira, onde apreenderam a arma do crime. Testemunhas prestaram depoimento e os agentes da especializada iniciaram buscas em endereços de familiares do suspeito.



Ao saber que estava sendo procurado, o acusado se entregou à polícia. Em depoimento, ele confessou ter matado a companheira após brigarem por motivos financeiros. O criminoso será encaminhado para audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça. Nas redes sociais, a irmã de Rafaela, Fabiele Patrício, comentou a prisão.

"Você vai pagar por tudo que fez com a minha irmã, seu desgraçado. Lá dentro (da prisão) você vai ver o que é ser homem de verdade! Porque aqui fora você só foi um projeto de gente", desabafou ela. O corpo da gerente foi sepultado nesta quarta-feira (23), no Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Portuária do Rio. Descrita como uma pessoa alegre, batalhadora e amiga, ela deixa três filhos, de 23, 13 e 12 anos, e seria avó de um menino em breve.