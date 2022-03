Carro foi alvo de disparos no bairro Kennedy, em Nova Iguaçu - Reprodução de vídeo

Publicado 24/03/2022 19:37 | Atualizado 24/03/2022 19:38

Rio - Moradores do bairro Kennedy, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, levaram um susto na tarde desta quinta-feira (24), após um grupo armado atacar a tiros um carro. De acordo com relato de testemunhas, um veículo teria emparelhado com o outro e efetuado pelo menos nove disparos. Os ocupantes ficaram feridos e foram socorridos.

Policiais do 20º BPM (Mesquita) estiveram na Rua F, onde o caso aconteceu, mas ao chegarem no local as vítimas já haviam sido socorridas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. A ocorrência no local segue em andamento.