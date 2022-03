Um corpo, aparentemente de uma criança, foi encontrado nesta quinta-feira (24) dentro do rio Piabanha, em Petrópolis - Divulgação/Bombeiros

Publicado 24/03/2022 18:30

Rio - Um corpo, que pode ser de uma criança, foi encontrado nesta quinta-feira (24) dentro do rio Piabanha, na Estrada União e Indústria, no distrito da Posse, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. De acordo com os Bombeiros, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para que seja feita a identificação.

Pela manhã, bombeiros procuravam no rio Piabanha pelas vítimas desaparecidas desde a tragédia de 15 de fevereiro. As buscas continuam por duas vítimas que estavam no ônibus que foi arrastado pela enxurrada: Pedro Henrique Braga Gomes da Silva, de 8 anos, e Heitor Carlos dos Santos, de 61. Também ainda não foi localizado um único desaparecido no Morro da Oficina.

O corpo de Antônio Carlos dos Santos, de 56, que também estava no ônibus, foi encontrado no Centro no último domingo (20), quando a cidade voltou a sofrer alagamentos após forte chuva. Na ocasião, cinco pessoas morreram. https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2022/03/6362250-forte-chuva-em-petropolis-deixa-pelo-menos-cinco-pessoas-mortas.html