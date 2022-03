Obras em Duque de Caxias - Eliakim Moura

Publicado 25/03/2022 07:00

Rio - Em Duque de Caxias, os moradores e contribuintes do município têm visto os recursos provenientes do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) se transformarem em grandes obras. As iniciativas tomadas pela Prefeitura garantem melhorias na qualidade de vida da população. Por toda a cidade, inúmeras construções estão em andamento em áreas como Saúde, Educação, Infraestrutura, Esporte e Lazer.

Em Santa Cruz da Serra, ao lado do campus Duque de Caxias da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), está sendo construído um grande ginásio poliesportivo com mais de 30 mil metros quadrados. Em Parada Angélica, o Hospital Infantil Padre Guilherme está praticamente finalizado e deverá ser inaugurado em breve, ajudando a reduzir a demanda das outras unidades de saúde especializadas em pediatria.

Na localidade de Saracuruna, o Canal Farias foi mais uma grande obra feita pela Prefeitura que mudou a realidade da região, aumentando a vazão das águas e acabando com os transtornos causados pelas chuvas fortes, especialmente no verão. Para melhorar a sensação de segurança e mobilidade, a Prefeitura de Duque de Caxias vem investindo também em um novo sistema de iluminação em led que oferece mais luminosidade, com menor custo e muito mais benefícios para a população.

Com relação à Educação, unidades como as escolas municipais Santo Amaro e Zilda Arns também estão sendo beneficiadas com obras que vão garantir novos espaços e muito mais qualidade para o ambiente de ensino e aprendizagem. Além disso, novas creches e escolas bilíngues estão sendo construídas em toda a cidade para atender aos cerca de 80 mil estudantes da rede municipal de ensino.

A PMDC tem feito ainda investimentos e ações para reforma de duas ETEs (Estações de Tratamento de Esgoto), nas Chácaras Rio-Petrópolis e na Figueira, com estimativa de atendimento para 30 mil pessoas, e um grande projeto de drenagem e pavimentação em todo o município, em parceria com o Governo do Estado, com destaque para o recapeamento asfáltico em toda a Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, com 15km de extensão, e em 18km da Avenida Automóvel Clube.

Tudo isso é possível graças ao pagamento do IPTU. No momento, os contribuintes podem pagar o imposto à vista ou parcelado, em até 10 vezes, com a última parcela sendo quitada até o dia 15/12. As prestações devem ter valor mínimo de R$ 70 para pessoa física e R$ 300 no caso de pessoa jurídica. Antes disso, no início do ano, os moradores tiveram a oportunidade de pagar o tributo em cota única, com desconto de 7% para quem realizou o pagamento até o dia 14/02 e, com 4%, até a data de 14/03.

Quem ainda não recebeu o carnê ou boleto de pagamento do IPTU 2022 pode emitir a segunda via do documento acessando o link www.iptu.duquedecaxias.rj.gov.br ou solicitando o material impresso no posto de atendimento da Prefeitura, na Praça Roberto Silveira, 31, no bairro Jardim 25 de Agosto, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.