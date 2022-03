Polícia Militar realiza operação na Cidade de Deus - Reprodução TV Globo

Polícia Militar realiza operação na Cidade de DeusReprodução TV Globo

Publicado 25/03/2022 06:39 | Atualizado 25/03/2022 06:52

Rio - Agentes do Comando de Operações Especiais (COE) e do 18ºBPM (Jacarepaguá) realizam, na manhã desta sexta-feira, uma operação na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. A ação também conta com o apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e de outros batalhões do 2º Comando de Policiamento de Área (Zonas Norte e Oeste da Capital).

Até o momento, um criminoso foi preso. Com ele, os agentes apreenderam uma pistola, um rádio transmissor e drogas. A Polícia Militar também não informou o motivo da operação.

Há presença de um veículo blindado da PM. Segundo relatos de moradores em redes sociais, houve tiroteio logo nos primeiros minutos da operação. "A gente não tem um minuto de paz", lamentou um internauta. "Bala já comeu de manhã cedo aqui na CDD", disse outro.

PM torturado na comunidade

Policiais do 18ºBPM (Jacarepaguá) foram acionados para o Karatê, por volta das 23h55, depois de serem informados sobre um policial estar sendo espancado por bandidos. De acordo com relatos dos agentes, os criminosos perceberam a movimentação de viaturas da PM e deram ordem para que um morador retirasse a vítima da favela.

Em seguida, os marginais entregaram aos PMs, através de moradores, a moto Honda CB 500F, de cor preta, da vítima e sua identidade militar. O soldado foi atingido por disparos no abdômen, nádegas, joelho esquerdo, coxas e pé esquerdo. Além disso, ele sofreu um corte na testa e tinha sinais de agressão. Ao ser levado para o hospital, o PM estava sem arma e parcialmente consciente. Não há informações atual sobre o estado de saúde do agente.