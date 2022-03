Major Fabiana Ribeiro: confessou assassinato do marido motivado por violência doméstica - Reprodução

Publicado 25/03/2022 19:00 | Atualizado 25/03/2022 19:19

Rio - A Polícia Civil representou pela prisão preventiva da major PM Fabiana Pereira Ribeiro, 41 anos, mas a Justiça acatou a manifestação do Ministério Público que foi contrário ao cerceamento da liberdade da oficial. Assim, por enquanto, ela irá responder o processo em liberdade.

O crime ocorreu na manhã do dia 28 de fevereiro, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, na residência onde o casal morava com os dois filhos de 3 e 8 anos de idade. Inicialmente, a oficial acionou a polícia e disse que seu marido havia cometido suicídio, com uma pistola. A ligação ocorreu por volta das 6 horas da manhã.

Reprodução da cena do crime baseada em relatos da perícia mostra como estava o corpo do empresário Luiz Alberto Muniz do Cabo Arte O DIA

No entanto, a perícia apontou alguns indícios de que a morte poderia ser suspeita: a vítima estava deitada de lado na cama e coberta com um edredom. Além disso, a falta de manchas de sangue nas mãos da vítima, que teoricamente teria feito um disparo à queima-roupa na cabeça, foi um outro forte vestígio que negava a versão de suicídio.

Cinco dias depois do crime, a major procurou a delegacia e realizou um segundo depoimento . Nele, ela mudou a versão: disse que sofria violência doméstica e que cometera o crime pois tinha medo de morrer.

Fuzil e tablet apreendidos

A decisão da negativa da prisão foi tomada pelo juiz Alexandre Abrahão, da 3ª Vara Criminal da Capital, no dia 16 de março. O magistrado, no entanto, deferiu os pedidos de apreensão de um fuzil, tablet e telefone celular da oficial para a perícia.

A investigação segue na 37ªDP (Ilha do Governador) e o caso está sob sigilo.