Rio de Janeiro

Queimados FC comemora 100 anos com dois dias de festa na cidade

No sábado (26/03), a festa começa, às 19h, com um show ao vivo e um coquetel regado a muitas homenagens que incluem o primeiro presidente do Clube que comemora seus 99 anos, além do jogador mais antigo que já está com mais de 80 anos, entre outras personalidades

Publicado 25/03/2022 18:02 | Atualizado há 2 minutos