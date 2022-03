Comlurb pediu que fosse declarada, em caráter de liminar, a abusividade da proposta de paralisação/greve da categoria - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 25/03/2022

Rio - A greve dos garis, anunciada para a próxima segunda-feira (28), pode não acontecer. Nesta sexta-feira (25), o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região acolheu o pedido da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) para que a greve declarada pelo Sindicato dos Empregadores de Empresas de Asseio e Conservação do Município do Rio de Janeiro não seja deflagrada, sob pena de multa diária de R$ 200 mil.



A presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT/RJ), desembargadora Edith Tourinho, deferiu parcialmente o pedido de liminar formulado em Dissídio Coletivo de Greve, ajuizado pela Comlurb. Conforme o TRT/RJ, a companhia pediu que fosse declarada, em caráter de liminar, a abusividade da proposta de paralisação/greve da categoria, por descumprimento da Lei n. 7.783/89, entre outros pedidos.



Ainda de acordo com a Comlurb, foram reconhecidas pela justiça "ilegalidades que colocariam em risco o interesse público e toda população".



A desembargadora marcou para a segunda-feira (28), às 11h, a realização de audiência de conciliação telepresencial com as partes envolvidas no dissídio, incluindo o Município do Rio de Janeiro na condição de terceiro interessado.