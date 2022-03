O corpo de Carlos ficou por pelo menos três horas na praça Carlos Paolera, na São Francisco Xavier - Marcos Porto

Publicado 25/03/2022 19:42

Imagens das câmeras de segurança do ônibus da linha 623 (Saens Pena x Penha) também podem ajudar na identificação dos criminosos que abordaram Carlos. A DHC trabalha com a hipótese de três ou quatro bandidos na ação. Antes do crime, testemunhas relataram que os bandidos desceram do ônibus desta linha para realizar o assalto. Procurada, a Rio Ônibus ainda não se pronunciou sobre a suposta saída dos criminosos de dentro do veículo, que é monitorado por eles.



Momento de lazer interrompido

A esposa, e também farmacêutica, Alessandra Moraes, de 42 anos, vinha de São Paulo para passar o fim de semana com o companheiro, que passava férias na Ilha do Governador. A viúva estava nervosa pois aguardava Carlos Alexandre Rezende que havia combinado de lhe buscar. Foi quando ela se desesperou ao constatar que o homem morto próximo ao ponto de encontro do casal, na São Francisco Xavier, era seu marido. Ela reconheceu a vítima pelo tênis.

Testemunhas contaram que Carlos estava passando no local de carro por volta das 5h40 quando foi abordado por criminosos, que dispararam contra a cabeça do motorista e levaram o carro.