Polícia localiza carro roubado em assalto na Tijuca, Zona Norte do Rio - Divulgação/ Polícia Civil

Polícia localiza carro roubado em assalto na Tijuca, Zona Norte do RioDivulgação/ Polícia Civil

Publicado 25/03/2022 16:11 | Atualizado 25/03/2022 16:24

Rio - O carro do farmacêutico Carlos Alexandre Rezende, morto durante um assalto na Tijuca, Zona Norte do Rio , foi localizado no final da manhã desta sexta-feira na Avenida Brasil, na altura de Parada de Lucas. O veículo passou por perícia na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), onde o caso é investigado, e foi localizado com uma janela quebrada.

Segundo a Polícia Militar, policiais do 16ºBPM (Olaria) foram acionados para verificar um veículo abandonado próximo à passarela 20 da Avenida Brasil. Chegando ao local, a equipe confirmou pela numeração do chassi que o automóvel pertence à vítima de latrocínio, ocorrido horas antes no bairro da Tijuca.

fotogaleria

De acordo com as testemunhas, o motorista foi rendido por criminosos dentro do veículo, modelo Jeep Renegade, e, após descer do carro, Carlos teria batido a porta com força. Ele foi alvejado com um tiro na cabeça e morreu no local.



A DHC trabalha com a hipótese de três ou quatro bandidos na ação. Ninguém foi identificado até o momento.

Carlos estava passando no local de carro por volta das 5h40 para buscar a esposa que chegava de São Paulo quando foi abordado por criminosos. A também farmacêutica Alessandra Moraes, de 42 anos, estava próximo do local e se desesperou ao constatar que o homem morto na rua São Francisco Xavier era seu marido. Ela veio ao Rio para passar o fim de semana com o companheiro, que passava férias na Ilha do Governador, onde tem família.