Fernanda Montenegro toma posse na Academia Brasileira de Letras - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Fernanda Montenegro toma posse na Academia Brasileira de LetrasFoto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 25/03/2022 22:24

Rio - Aos 92 anos, a atriz Fernanda Montenegro tomou posse, na noite desta sexta-feira, na Academia Brasileira de Letras (ABL). A artista foi aplaudida de pé no Petit Trianon, no Centro do Rio. A atriz assumiu a Cadeira 17, que pertencia ao diplomata Affonso Arinos de Mello Fraco.

"Agradeço muito, com meu coração e minha razão, estar sendo aceita por esse elenco que é protagonista referencial da nossa mais alta cultura, que é a ABL", declarou a atriz na cerimônia, que continuou: "Emocionada, tomo posso nesse momento da cadeira número 17, pedindo às senhoras e aos senhores acadêmicos, pela maneira como expressarei, esta minha pulsação de vida que trago comigo neste ato".







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Montenegro (@fernandamontenegrooficial)

Conhecida como um dos maiores nomes do teatro, cinema e televisão no Brasil, Fernanda foi eleita para a ABL em novembro do ano passado para ocupar a cadeira 17 da instituição por onde já passaram nomes como Roquette Pinto, Álvaro Lins e Antônio Houaiss. Na época, a artista foi a única candidata ao posto, o que foi entendido como uma homenagem à carreira e à trajetória da atriz. Única brasileira a ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz, por "Central do Brasil", a atriz recebeu 32 dos 34 votos de imortais.



De acordo com o estatuto da ABL, para alguém se candidatar é preciso ser brasileiro nato e ter publicado, em qualquer gênero da Literatura, obras de reconhecido mérito ou, fora desses gêneros, livros de valor literário. Seguindo o modelo da Academia Francesa, a ABL é constituída por 40 membros efetivos e perpétuos, os imortais. Além deste quadro, existem 20 membros correspondentes estrangeiros.