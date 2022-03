Parte da frente do carro ficou completamente destruída - BRT / Divulgação

Publicado 26/03/2022 17:02

Rio - Uma motorista, que não teve o nome divulgado, bateu com o próprio carro em um ônibus do BRT da linha 25 (Mato Alto x Alvorada), próximo à estação Mato Alto, em Guaratiba, Zona Oeste, na tarde deste sábado (26). De acordo com a concessionária, o acidente aconteceu porque a mulher teria dormido ao volante. No momento da colisão, o articulado estava vazio.

Ainda segundo o BRT, a vítima teve apenas ferimentos leves nas mãos. O Corpo de Bombeiros está atuando no local.

Em nota, a empresa disse que só este ano, o número de colisões de motos e carros com BRTs devido a invasão de pista, conversão proibida e avanço de sinal foi de 44. Em 2021, foram 178, causando um prejuízo de mais de R$ 120 mil com os reparos das avarias dos articulados.

"Em cada acidente desse tipo, um BRT pode levar em média quatro dias para voltar à operação, prejudicando os passageiros do sistema", ressaltou o BRT.