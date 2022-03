Moradora flagrou o momento da prisão dos criminosos - Redes Sociais / Reprodução

Publicado 26/03/2022 14:40 | Atualizado 26/03/2022 15:16

Rio - A Polícia Militar e dois criminosos entraram em confronto na tarde deste sábado (26), na Rua Uruguai, na Tijuca, Zona Norte da cidade. De acordo com a corporação, uma equipe da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Andaraí passava pelo local quando viu dois homens em uma motocicleta roubando pedestres. Durante uma tentativa de abordagem, os agentes foram atacados a tiros pela dupla e houve confronto.

Na ação, um suspeito foi atingido e socorrido ao Hospital Federal do Andaraí. Seu estado de saúde não foi divulgado. O segundo criminoso foi detido. Nenhum policial ficou ferido. Uma pistola foi apreendida, e a moto que os bandidos estavam, que era roubada, foi recuperada. A ocorrência está em andamento 20ª DP (Vila Isabel).

Nas redes sociais, moradores relatavam o clima de tensão no bairro. "Bom dia pra quem acordou com barulho de tiro na sua esquina. A Tijuca está um caos. Cada dia que passa aumenta a vontade de ir embora do Rio", disse um rapaz. "E o meu 'despertador' neste sábado foram tiros", relatou uma mulher.

Violência constante

O bairro da Tijuca vem sofrendo constantemente com a violência. No dia 11 deste mês, o engenheiro Gabriel Barbosa Leite, de 33 anos, morreu após ser esfaqueado na Rua Conde de Bonfim, próximo da Rua Alzira Brandão, na Tijuca, na Zona Norte do Rio. Imagens de segurança obtidas por investigadores da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) mostraram o momento do ataque.

No vídeo, é possível ver a vítima sendo perseguida e logo é atingida com golpes de faca, primeiro pelas costas. Em seguida, Gabriel cai no chão e o agressor o golpeia várias vezes.

Quase uma semana após o crime, agentes da DHC conseguiram localizar e prender o assassino. De acordo com as investigações, ele é morador da comunidade do Salgueiro.

Já nesta sexta-feira (25), o farmacêutico Carlos Alexandre Rezende, de 40 anos, foi morto com um tiro na cabeça na Rua São Francisco Xavier. Ele estava passando no local de carro por volta das 5h40 para buscar a esposa que chegava de São Paulo quando foi abordado e atingido por criminosos. O corpo da vítima ficou por pelo menos três horas na praça Carlos Paolera, que tem grande circulação de pessoas e fica ao lado de uma estação de metrô.

De acordo com testemunhas, o motorista foi rendido por quatro bandidos que saltaram de um ônibus da linha 623 (Saens Pena x Penha). A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e a ocorrência está em andamento. Até o momento ninguém foi preso.