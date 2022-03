Homem foi morto na manhã desta sexta-feira na Rua São Francisco Xavier, na Tijuca, Zona Norte do Rio - Marcos Porto/ Agência O DIA

Homem foi morto na manhã desta sexta-feira na Rua São Francisco Xavier, na Tijuca, Zona Norte do RioMarcos Porto/ Agência O DIA

Publicado 26/03/2022 16:18

Rio - A Polícia Civil ainda não teve acesso às imagens das câmeras de segurança do ônibus da linha 623 (Saens Pena x Penha), onde criminosos estariam viajando antes de praticarem o assalto que terminou com a morte de Carlos Alexandre Resende, 40, na manhã de sexta-feira (25) . De acordo com a Rio Ônibus, que administra este transporte na cidade do Rio, não há imagens a serem disponibilizadas até o momento. Questionada se as câmeras estariam funcionando, a assessoria ainda não respondeu.