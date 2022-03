Viúva de Carlos Alexandre Rezende é consolada na Rua São Francisco Xavier, na Tijuca - Marcos Porto/ Agência O DIA

Viúva de Carlos Alexandre Rezende é consolada na Rua São Francisco Xavier, na TijucaMarcos Porto/ Agência O DIA

Publicado 25/03/2022 10:50 | Atualizado 25/03/2022 12:03

Rio - A farmacêutica Alessandra Moraes, de 42 anos, se desesperou ao constatar que o homem morto na São Francisco Xavier , na Tijuca, na manhã desta sexta-feira era seu marido. A viúva estava nervosa pois aguardava Carlos Alexandre Rezende que havia combinado de lhe buscar. Ela vinha de São Paulo para passar o fim de semana com o companheiro, que passava férias na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.

Alessandra estava preocupada com o atraso. Ela desembarcou na Tijuca de um ônibus fretado às 6h30 e já havia visto um corpo coberto na praça Carlos Paolera. Testemunhas disseram que a mulher quase desmaiou ao constatar, por volta das 8h, que se tratava de Carlos Alexandre. Ela reconheceu a vítima pelo tênis. A farmacêutica estava angustiada, com as malas, aguardando o marido. A última mensagem que recebeu dele foi às 5h.



"Senti que ela iria desmaiar. Ela está bastante abalada. Foi surreal o que aconteceu. A pessoa vem de São Paulo encontrar o esposo e o encontra morto. Ela está se segurando para tentar conduzir tudo da melhor forma", afirmou a técnica de enfermagem Alessandra Pinto, que consolou a esposa da vítima. A viúva chegou a se culpar pelo ocorrido porque pediu para o marido buscá-la. "Se eu não tivesse vindo para passar o fim de semana com ele, ele estaria vivo", culpou-se.



O homem de 40 anos, que também é farmacêutico, foi morto a tiros no início da manhã desta sexta-feira na Rua São Francisco Xavier, próximo à igreja de mesmo nome na Tijuca, Zona Norte do Rio. Carlos Alexandre Rezende estava passando no local de carro por volta das 5h40 para buscar a esposa que chegava de São Paulo quando foi abordado por criminosos, que dispararam contra a cabeça do motorista e levaram o carro. A praça Carlos Paolera tem grande circulação de pessoas e uma estação de metrô.



Carlos Alexandre e Alessandra trabalhavam juntos em São Paulo e ele estava de férias no Rio, onde tinha família.

De acordo com testemunhas, o motorista foi rendido por quatro bandidos que saltaram de um ônibus. Ao deixar o carro, ele teria batido a porta com força e um dos criminosos teria disparado contra sua cabeça.



A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e a ocorrência está em andamento.



Em nota, a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, na manhã desta sexta-feira (25), equipe do 6ºBPM (Tijuca) foi acionada para verificar ocorrência na Rua São Francisco Xavier, na Tijuca, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. No local, a equipe policial encontrou uma pessoa ferida caída ao solo. A área foi isolada para perícia.



Crimes consecutivos na Tijuca

O mês de março foi marcado por uma série de crimes que aconteceram na Tijuca e deixaram os moradores assustados. O engenheiro Gabriel Barbosa Leite, 34, foi morto na madrugada do último dia 11 após ser esfaqueado pelas costas na Rua Conde de Bonfim. O autor do crime está preso. Câmeras de segurança evidenciaram a brutalidade do homicídio.



Na véspera, dia 10, dois criminosos foram mortos após uma tentativa de assalto a um táxi na Rua Mariz e Barros, na Tijuca. Durante a tarde do mesmo dia, três homens armados entraram em uma joalheria no Shopping Tijuca e provocaram o pânico de clientes e funcionários do centro comercial. Os criminosos fugiram de moto levando produtos e chegaram a disparar tiros para o alto.