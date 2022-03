Homem procurado acusado de matar a esposa grávida em 2002, foi preso nesta sexta-feira (25) em Santa Rosa, Niterói, Região Metropolitana por policias da 75 ª DP de São Gonçalo - Foto: Divulgação / Polícia Civil - RJ

Publicado 25/03/2022 20:48

Rio - Policiais civis da 75ª DP, de Rio do Ouro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (25/03), um homem, ainda sem identificação, acusado de matar a esposa. Ele foi localizado no bairro Santa Rosa, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Foram cumpridos dois mandados de prisão contra o acusado, um por crime de feminicídio e outro por porte ilegal de arma de fogo.

O crime aconteceu em 2002, quando na ocasião, o casal estava na residência em que morava na companhia dos filhos quando o acusado atirou na companheira, que estava grávida. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Civil informou, de acordo com as investigações, a motivação do crime teria sido uma suspeita de relacionamento extraconjugal. E em outro episódio, o homem teria ameaçado a irmã e o cunhado por ficarem com a guarda dos filhos do casal.

Ainda de acordo com a equipe da 75ª DP, o homem possui outras anotações criminais pela prática de crimes da mesma natureza.