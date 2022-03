Ônibus pega fogo na Avenida Brasil e congestiona trânsito - Reprodução

Ônibus pega fogo na Avenida Brasil e congestiona trânsitoReprodução

Publicado 25/03/2022 19:25

Rio-Um ônibus pegou fogo no início da noite desta sexta-feira (25) na Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, na altura do Caju. De acordo com o Centro de Operações Rio, a pista lateral precisou ser interditada. Bombeiros e agentes da CET-Rio foram acionados. Não houve vítimas.

Devido ao incêndio, houve congestionamento e reflexos no Gasômetro e Avenida Francisco Bicalho. O ônibus foi retirado do local por volta das 18h30. Neste momento, a pista lateral está com uma faixa ocupada. Funcionários da Comlurb realizam limpeza na via.

O trânsito segue com retenção. Policiais militares também estão no local. Ainda não foi divulgada a causa do incêndio.