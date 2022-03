Cristo Redentor apaga as luzes em apoio à Hora do Planeta 2022 - Divulgação

Publicado 25/03/2022 18:02

Rio - O Cristo redentor vai apagar todas as suas luzes neste sábado (26), das 20h30 às 21h30, com o objetivo de conscientizar e engajar as pessoas sobre a importância de proteger e preservar o meio ambiente. O movimento a Hora do Planeta 2022, reconhecido mundialmente, é realizado pela Rede WWF e terão outros lugares do Brasil como participantes: o Museu do Amanhã (RJ), MAC (RJ), Teatro Municipal do Rio de Janeiro (RJ), o Museu Histórico de Santa Catarina (SC) e o Chalé da Pedra (Quixadá - CE), entre outros.

"O Cristo Redentor convida todos a refletir sobre o que têm feito pelo meio ambiente, pela sociedade,

pelo desenvolvimento sustentável", destaca o reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar.

Pela terceira vez consecutiva e ainda no contexto da pandemia, a Hora do Planeta terá formato digital e trará como tema Construa Nosso Futuro. O movimento dará continuidade à mobilização e aos debates da COP-26, buscando dar visibilidade a projetos de restauração de ecossistemas e a vozes da juventude, dos povos tradicionais, dos indígenas, das comunidades extrativistas e das populações periféricas mais fragilizadas - pois são eles os que mais sofrem com a conta da injustiça climática.



De acordo com os organizadores do movimento, conquistar a justiça climática é garantir que as pessoas que menos causam o aquecimento global, mas que são as primeiras e mais prejudicadas pela crise climática, tenham seus direitos preservados. Por exemplo, no campo, os agricultores que produzem de maneira responsável – cuidando da natureza para que seus recursos sejam suficientes para o agora e assegurando que não acabem amanhã. Eles sofrem com as secas extremas ou o excesso de chuvas por causa das mudanças climáticas e perdem suas produções e fonte de renda.

"E esses são apenas os efeitos imediatos, assim como acontece com as enchentes nas grandes cidades.

É fácil perceber que esse e outros grandes desafios ambientais não são questões só da natureza. O

cenário e os problemas atuais impactam tanto o meio ambiente, quanto as pessoas. Por isso, a

importância de construir hoje um futuro mais justo, saudável e harmonioso para todos", explica Giselli

Cavalcanti, Estrategista de Campanhas do WWF-Brasil.

"Estar diante de tantos desafios e retrocessos ambientais do nosso país requer união entre as pessoas.

Por isso, convocamos a população brasileira para participar desse ato simbólico, apagando as luzes por

apenas 1h, um gesto simples, mas que semeia o amor e o respeito de todos nós pelo planeta.

Acreditamos que é preciso restaurar a natureza, assim como nossa relação com ela. É necessário parar

de ignorar que o nosso planeta está sendo devastado e que só preservar não é mais o suficiente. É

tempo de agir, é tempo de construir o nosso futuro", diz Gabriela Yamaguchi – diretora de

Engajamento do WWF-Brasil.

A Hora do Planeta terá o personagem Chico Bento, novamente, como embaixador, além de uma série

de atividades educativas e interativas como gameshow, peça de teatro, Cine Debate, entre outros. O

WWF-Brasil estará nas Redes Sociais com toda a programação digital, trazendo convidados e temas

atuais para o nosso dia a dia.

Sobre a Hora do Planeta



É o principal movimento ambiental global da rede WWF. Lançada em Sydney em 2007, a Hora do

Planeta cresceu e se tornou um dos maiores movimentos de base do mundo para o meio ambiente,

inspirando indivíduos, comunidades, empresas e organizações em mais de 180 países e territórios a

tomar ações ambientais tangíveis por mais de uma década.



Historicamente, a Hora do Planeta se concentrou na crise climática. Mais recentemente, tem abordado

a questão premente da perda da natureza. O objetivo é criar um movimento imparável para a natureza,

como aconteceu quando o mundo se uniu para enfrentar as mudanças climáticas.



